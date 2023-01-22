موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لمدة أسبوع

شفق نيوز/ توقع موقع AccuWeather لحالة الطقس العالمي، أن موجة هطول للأمطار والثلوج تجتاح مناطق ومدن إقليم كوردستان في نهاية الشهر الجاري، و تستمر لمدة أسبوع كامل.

ووفقا لما نشره الموقع من تنبؤات لحالة الطقس، فإن الموجة تبدأ إعتباراً من يوم 28 من شهر كانون الثاني/يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

ويشير الموقع إلى أن الثلوج ستتساقط لمدة يومين في كل من: السليمانية وحلبجة نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، بينما تتساقط الثلوج على طول المرتفعات، وتهطل الأمطار في السهول.

ومن المتوقع أن يواجه إقليم كوردستان موجات من الثلوج والأمطار خلال شهر شباط المقبل.