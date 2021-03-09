موجة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والإتصالات في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن تتعرض مناطق ومدن الإقليم إلى موجة من تساقط الأمطار والثلوج خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ووفقا لتقرير المديرية فإن موجة هطول الأمطار ستبدأ ليل الأربعاء على الخميس وعلى مرحلتين الأولى ستبدأ مساء الأربعاء بهطول الأمطار على المناطق الجبلية مع تساقط خفيف للأمطار في مراكز المدن.

وأشار التقرير إلى أنه في يوم الخميس سيكون الطقس غائما جزئيا مع ارتفاع معدل درجات الحرارة إلى 4 - 6 درجة سلزية مع زيادة سرعة الرياح في بعض المناطق والتي قد تصل إلى 40 كلم في الساعة.

ونوه التقرير إلى أن المرحلة الثانية لحالة الطقس المتوقعة ستبدأ يوم الجمعة إذ أن نشاط تساقط الأمطار سيزداد في المنطقة كافة، ومن المتوقع أن يصل مستوى هطول الأمطار إلى الغزارة مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يتراوح بين 6 - 8 درجات لذا ستتساقط الثلوج على قمم الجبال المرتفعة والمناطق الحدودية، متوقعا ان يستمر تأثير هذه الموجة حتى مساء الجمعة.