موجة من الثلوج والأمطار تغطي إقليم كوردستان لمدة أربعة أيام

شفق نيوز/ ذكر خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الأربعاء، إن موجة من الثلوج و الأمطار ستغطي أجزاء مختلفة من إقليم كوردستان العراق اعتباراً من 22 كانون الأول/ديسمبر وتستمر لمدة أربعة أيام.

وقال جبار في منشور له اليوم، إنه اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري وخاصة في صباح يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري سينتهي تأثير المرتفع الجوي في منطقتنا، وينشط ضغط منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط على مناطقنا، مبينا أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى معدلات مختلفة مع تساقط للثلوج على المناطق الجبلية المرتفعة في محافظتي دهوك وأربيل.

وأضاف أنه اعتباراً من صباح الأحد (24 ديسمبر) ستكون الرياح والأمطار أوسع وأكثر نشاطاً على المناطق المنخفضة ومراكز محافظات الإقليم كافة ويحتمل أن تشهد أمطاراً جيدة ومتوسطة بسبب مزيد من انخفاض الكتلة الهوائية الشمالية، منوها الى أن معدلات درجات الحرارة تنخفض أكثر، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 15 كم/ساعة وتزيد أحياناً إلى أكثر من 45 كم/ساعة خاصة في المناطق الجبلية.