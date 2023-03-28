موجة من البرد والثلوج تجتاح إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، الثلاثاء، أن إقليم كوردستان يتعرض إلى موجة باردة يصاحبها تساقط للثلوج اعتبارا من يوم غد الأربعاء، واصفا هذه الموجة بـ"الكثيفة".

وأضاف جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك اليوم، "غدا سيكون الطقس في الإقليم مستقرا بشكل عام وستكون السماء صافية في الغالب وغائمة جزئيا قليلا، و في العديد من المناطق الحدودية لمحافظة السليمانية وحلبجة سيتشكل الضباب اعتبارا من هذه الليلة وحتى صباح الغد وبعدها سيختفي".

كما أشار إلى أن درجات الحرارة سترتفع بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية غدا، وأن نشاط الرياح سيكون متوسطا الشدة إلى شبه منخفض من الظهيرة إلى المساء وبسرعة 15 إلى 35 كم / س في الجنوب الغربي.

وتابع جبار بالقول إنه، "غدا تأثير المنخفض القطبي القادم من شمال أوروبا سيشمل غرب تركيا، وستبدأ موجة كثيفة من البرد والثلوج في تلك المنطقة، و ستمتد تأثيراته غدا مساء إلى شمال كوردستان وستبدأ الأمطار بالتساقط في المناطق الجبلية شمال محافظتي أربيل ودهوك".

في غضون ذلك أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا من 1-2 مئوية خلال تلك الساعات المقبلة مع وجود أجواء غائمة وأمطار في مناطق بالسليمانية و إدارة منطقة كرميان و بعض المناطق الجبلية".

واشار البيان الى ان درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ48 المقبلة ستكون كالآتي :

اربيل 21

السليمانية 20

دهوك 17

حلبجة 20

سوران 17

كرميان 25

زاخو 18