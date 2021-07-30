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موجة أمطار تجتاح مناطق بإقليم كوردستان مطلع شهر آب المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T16:42:31+0000
موجة أمطار تجتاح مناطق بإقليم كوردستان مطلع شهر آب المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار يوم الجمعة استقرار درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، وأن تجتاح موجة من الأمطار الرعدية اجزاءً من إقليم كوردستان.

وقال جبار في بيان اليوم، إن درجات الحرارة ستبقى مستقرة في مراكز محافظات الإقليم عند 41 - 44 درجة مئوية باستثناء إدارة منطقة "كرميان" فإن درجات الحرارة ستكون أعلى بدرجة واحدة وتتراوح بين 46 - 47.

كما أشار إلى أنه نتيجة لزيادة تأثير ضغط المنخفض الجوي على إقليم كوردستان فإن السماء ستكون صافية في أغلب مناطقه باستثناء المناطق الحدودية فإن الطقس سيتبدل إلى غائم جزئي في بعض الأوقات مع تراجع سرعة الرياح في أوقات المساء، وستستمر الرياح متجهة إلى الشرق بسرعة (10 - 18) كم/س.

وذكر جبار أن بعد غد الأحد المصادف الأول من شهر آب/أغسطس سيتراجع تأثير ضغط المنخفض الجوي أكثر في المناطق الجبلية في شمال وشمال شرق الإقليم ينشط معها فرص هطول الأمطار الرعدية.

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