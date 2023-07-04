موجة حر تنتظر اقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تأثرا بموجة حر تجتاح الإقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة في اقليم كوردستان ستشهد خلال ايام الاربعاء والخميس والجمعة ارتفاعا من 2-4 درجات حيث ان درجات الحرارة في مركز المحافظات ستكون فوق 41 درجة وفي ادارة كرميان فوق 44 درجة مئوية، اضافة الى 36-40 درجة في المناطق الجبلية و 28-32 في المناطق الحدودية ".

واضاف ان "موجة الحر هذه ستنتهي يوم السبت المقبل حيث ستنخفض درجات الحرارة من 2-3 درجة".