سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موجة حر تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لمدة أربعة أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-31T10:47:33+0000
موجة حر تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لمدة أربعة أيام

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن تتعرض مناطق ومدن الإقليم كافة إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وذكرت المديرية في تقرير نشرته اليوم واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن يوم الجمعة المصادف الثالث من شهر حزيران/يونيو سيشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن موجة الحر هذه ستستمر أربعة أيام من يوم الجمعة ولغاية يوم الأثنين من الأسبوع المقبل.

ووفقا للمديرية فإن درجات الحرارة ستتراوح خلال تلك الأيام بين 37 - 46 درجة مئوية في كل من محافظات كركوك، واربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة.

related

ارتفاع باصابات كورونا وتراجع كبير في الوفيات خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

Date: 2021-12-03 11:14:23
ارتفاع باصابات كورونا وتراجع كبير في الوفيات خلال 24 ساعة بإقليم كوردستان

ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-01-28 18:04:14
ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-09-28 15:26:33
كورونا كوردستان.. ارتفاع الوفيات واستقرار الإصابات خلال 24 ساعة الماضية

كوردستان تسجيل 9 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-12-21 15:44:37
كوردستان تسجيل 9 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

Date: 2021-06-17 13:11:38
اقليم كوردستان يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

حكومة الإقليم: سكان خزّنوا مواداً غذائية تكفيهم لسنة وسنلجأ لغير بلدان في إستيراد الزيت والقمح

Date: 2022-03-08 08:49:12
حكومة الإقليم: سكان خزّنوا مواداً غذائية تكفيهم لسنة وسنلجأ لغير بلدان في إستيراد الزيت والقمح

ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

Date: 2021-04-27 12:52:55
ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-07-03 14:09:00
4500 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان