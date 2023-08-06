موجة حارة تجتاح إقليم كوردستان وتستمر لعدة أيام

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل والمواصلات في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اجتياح موجة ساخنة ترتفع معها درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من الغد.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن تأثير هذه الموجة سيستمر لغاية الأسبوع المقبل، مضيفة أن درجات الحرارة ستبلغ ذروتها يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

وبحسب التوقعات، فإن أعلى معدل لدرجات الحرارة ستكون كالاتي: في مركز محافظة أربيل 47 درجة مئوية، السليمانية 45 درجة مئوية، دهوك 46 درجة مئوية، كركوك 50 درجة مئوية، حلبجة، 47 درجة مئوية، إدارة منطقة كرميان قريبة من 51 درجة مئوية، إدارة منطقة رابرين 45 درجة مئوية، والمناطق الجبلية فوق 42 درجة مئوية، وستكون المناطق الجبلية الحدودية فوق 34 درجة مئوية.

واختتمت المديرية بيانها بالقول: إن هذه الموجة الحارة ستستمر لعدة أيام، لذا فهي تختلف عن الموجات الأخرى، ما يجعل إقليم كوردستان والمنطقة تحت تأثيرها.