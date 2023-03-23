موجة جديدة من الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة تجتاح إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن تجتاح موجة جديدة من الأمطار مناطق ومدن الإقليم اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ووفقا لتوقعات المديرية، فإن تغييراً سيطرأ على حالة الطقس غداً الجمعة، ومن المتوقع أن ترتفع معه درجات الحرارة إلى حد ما، وبالنسبة ليوم السبت ستكون هناك غيوم وأمطار مع عواصف رعدية من حين لآخر.

وتشير التوقعات إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ستنخفض درجات الحرارة و ستستأنف الأمطار الغزيرة بالهطول وستستمر لمدة ثلاثة أيام.