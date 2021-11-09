موجة جديدة من الأمطار والثلوج تجتاح إقليم كوردستان نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة في مراكز المدن إضافة إلى احتمالية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المديرية في تقرير حول أوضاع الطقس، إن مساء يوم الخميس الموافق 11 - 11 - 2021 ستتغير سماء المناطق الجبلية من غائم جزئي إلى غائم كلي مع هطول للأمطار في تلك المناطق في حدود محافظات الإقليم كافة خاصة أربيل والسليمانية، مشيرا إلى إمكانية تساقط الثلوج في المناطق الجبلية التي تزيد ارتفاعها عن 2200 م فوق سطح البحر.

كما نوه التقرير إلى إحتمالية هطول الأمطار في مناطق مختلفة في حدود محافظتي السليمانية، وأربيل صباح يوم الجمعة الموافق 12 - 11 - 2021.

وبحسب تقرير الأنواء الجوية فإن حالة تأثير عدم استقرار الطقس على أجزاء من منطقتنا تتلاشى تماما بعد ظهر يوم الجمعة، وستتغير السماء إلى صافية وغائمة جزئيا، وستبقى في المناطق الجبلية شبه غائمة.