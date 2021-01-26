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موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-26T10:17:12+0000
موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان تتعرض مناطق الاقليم وخاصة الجبلية منها الى موجة جديدة من تساقط الثلوج والامطار يستمر تأثيرها ثلاثة ايام.

وقالت المديرية في بيان اليوم، انه "خلال اوقات الصباح المبكر في يوم الخميس المصادف 28 – 1 – 2021 ستتغير حالة الطقس، وان سماء الاقليم ستتغطى تماما بالغيوم مع بدء تساقط خفيف للأمطار والثلوج في المناطق الجبلية والمرتفعة والحدودية.

واوضحت انه بعدها ستهطل الامطار بغزارة في بعض مراكز الاقضية والنواحي والمناطق الجبلية وستتعرض القمم الشاهقة الى تساقط الثلوج، مشيرة الى ان تأثير هذه الموجة سيرتكز على حدود محافظة اربيل ودهوك مع هطول متقطع للامطار في المناطق الاخرى.

واشارت المديرية الى انه في يوم الجمعة ستكون الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة كليا مع تساقط خفيف للامطار ولكن المناطق في حدود جنوبي محافظة السليمانية ستتعرض الى زيادة في تساقط الامطار، منوهة الى ان الامطار التي ستسقط في ادارة منطقة "كرميان" ووفق التوقعات ستكون متوسطة.

وتابعة المديرية انه في يوم السبت من الاسبوع المقبل ستهطل امطار خفيفة في بعض المناطق، ويوم الاحد ستنتهي الموجة بشكل كامل.

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