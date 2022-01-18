موجة ثلوج تجتاح مدناً في إقليم كوردستان تستمر إلى مساء الخميس

شفق نيوز/ أكدت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعرض الإقليم لموجة جديدة من الثلوج.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن موجة الثلوج من المرجح أن تبدأ تأثيراتها من بعد ظهر يوم غد.

واشارت الى ان الاقليم سيقع تحت تأثير منخفض جوي يصاحبه ازدياد سرعة الرياح مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت البيان الى ان مراكز محافظات السليمانية ودهوك وحلبجة ستشهد تساقطا للثلوج وكذلك في الاقضية والنواحي التابعة لها، اما في اربيل فستكون هناك موجة من الامطار مع تساقط خفيف للثلوج وحركة رياح باردة.

واضاف الى ان تأثيرات هذه الموجة الجديدة ستنتهي مساء يوم الخميس.