موجة برد "تحت الصفر" تضرب كوردستان لأسبوع

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الإثنين، تأثر الإقليم بموجة برد تستمر لمدة أسبوع.

‏وقالت المديرية في تقرير لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص سيتأثران بموجة برد تبدأ يوم غد الثلاثاء، وتنتهي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل".

‏وأضاف أنه "خلال هذه المدة ستنخفض درجات الحرارة ليلا إلى ما دون الصفر في أطراف ومراكز المدن".

‏وأمس الأحد توقع تقرير الهيئة، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول أمطار خفيفة حتى في مناطق متفرقة.