موجة برد "تحت الصفر" تضرب كوردستان لأسبوع
شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الإثنين، تأثر الإقليم بموجة برد تستمر لمدة أسبوع.
وقالت المديرية في تقرير لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص سيتأثران بموجة برد تبدأ يوم غد الثلاثاء، وتنتهي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل".
وأضاف أنه "خلال هذه المدة ستنخفض درجات الحرارة ليلا إلى ما دون الصفر في أطراف ومراكز المدن".
وأمس الأحد توقع تقرير الهيئة، أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول أمطار خفيفة حتى في مناطق متفرقة.