موجة الغبار تدفع بمواطني السليمانية إلى المستشفيات وصحة المحافظة تحذر

شفق نيوز/ تسببت موجة غبار اجتاحت مدينة السليمانية، مساء اليوم الاثنين، في مراجعة عدد من المواطنين للمؤسسات الصحية نتيجة تأثرهم بمضاعفاتها، وسط دعوات من الجهات الطبية إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية.

وبحسب بيان صادر عن دائرة صحة السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "نحو عشرة مواطنين راجعوا مستشفيات المدينة بين الساعة الواحدة من بعد الظهر وحتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك جراء مضاعفات صحية ناجمة عن استنشاق الغبار".

وأضاف البيان أن "بعض المراجعين تلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم".

ودعت الجهات الصحية سكان المدينة، لاسيما من يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة، إلى تجنب الخروج من المنازل أثناء العواصف الغبارية، واتباع الإرشادات الوقائية للحد من الآثار الصحية السلبية لهذه الظواهر البيئية.

وامتدت العاصفة الترابية، من وسط العراق لتصل لإقليم كوردستان، مسجلة إصابات كثيرة بالاختناق وانعدام للرؤية.

ففي أربيل، رصد مراسل وكالة شفق نيوز، العاصفة الترابية التي غطت سماء المدينة بالكامل، وحجبت الرؤية، وذلك مرت بمدن الوسط وتسببت بعشرات حالات الاختناق.

وإلى السليمانية، فقد أفاد مراسل الوكالة، أن العاصفة الترابية غطت سماء المدينة، وتسبب بحالات اختناق، ودفعت المواطنين إلى غلق الأبواب والنوافذ وارتداء "الكمامات".

وفي كركوك، بين مسؤول إعلام دائرة صحة كركوك، سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفيات كركوك استقبلت حتى مساء اليوم 96 حالة اختناق بسبب العاصفة، وتنوّعت الحالات بين الطفيفة والمتوسطة، وقد تم تقديم العلاج المناسب للمصابين".

وأضاف أن الفرق الطبية في حالة طوارئ، داعيًا المواطنين إلى التزام منازلهم قدر الإمكان، خاصة ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وفي السياق نفسه، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن المنطقة شهدت تساقطًا للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تزامنًا مع العاصفة الترابية، ما ساهم جزئيًا في تقليل كثافة الغبار.