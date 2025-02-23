موجة البرد تعطل الدوام الرسمي في بعض مناطق كوردستان
شفق
نيوز/ قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل
الدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح
الإقليم وعموم العراق.
وذكر
بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقة
هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلة
رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.
وشمل
القرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضية
المذكورة.
كما
أشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرى
امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.
وكان
محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس
يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وشهدت
محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في
حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.
ولاحقاً
قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ
الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.
وقال
الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية
سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار
البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".
وأضاف
المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين،
مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية
للمواطنين".
وسبق
للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم
الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد،
مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.