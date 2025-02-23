موجة البرد تعطل الدوام الرسمي في بعض مناطق كوردستان

شفق نيوز/ قرر محافظ حلبجة في إقليم كوردستان، آزاد توفيق، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في قضاءين تابعين للمحافظة، بسبب موجة الصقيع التي تجتاح الإقليم وعموم العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بسبب العاصفة التي جلبت الثلوج والأمطار إلى منطقة هورامان، وبناءً على مقترح المحافظ آزاد توفيق، تقرر إعلان يوم غدٍ الاثنين عطلة رسمية في قضاءي بياره وتويله وقراهما، نظراً للظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

وشمل القرار تعطيل جميع الدوائر الحكومية والمدارس ورياض الأطفال في حدود الأقضية المذكورة.

كما أشير إلى أن هذه العطلة لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات تمهيدية، حيث ستُجرى امتحاناتهم خارج الأقضية المشمولة بالقرار.

وكان محافظ كركوك، ريبوار طه، قد قرر في وقت سابق اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يومي الاثنين والثلاثاء نظراً للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وشهدت محافظتا كركوك والأنبار، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأحد، تساقط الثلوج في حالة جوية نادرة تتكرر في فترات زمنية متباعدة.

ولاحقاً قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غدٍ الاثنين، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتأثيراتها على الطلبة.

وقال الدخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دوام الموظفين في الدوائر الحكومية سيكون عند الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الساعة الثامنة، وذلك للتخفيف من آثار البرد القارس على الكوادر الإدارية والموظفين".

وأضاف المحافظ، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلبة والموظفين، مع استمرار العمل في الدوائر الحكومية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي أن كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.