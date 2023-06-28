مواقع دهوك السياحية تجذب 30 ألفاً من وسط وجنوب العراق وتوقعات بزيادة الأعداد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن وصول أكثر من 30 ألف سائح من مناطق وسط وجنوب العراق خلال اليومين الماضيين للاستمتاع بمواقعها السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى في المدينة.

ويقول مدير سياحة دهوك خيري علي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العدد سيشهد زيادة في الأيام القادمة"، مشيراً الى "تشكيل لجان خاصة لاستقبال السائحين في نقاط التفتيش، بهدف تسهيل عملية الدخول وتوفير الترحيب الحار للضيوف القادمين".

ولاقت هذه المبادرة استحسان السائحين الذين قدموا إلى دهوك.

وأشار علي إلى أن "الحركة السياحية في دهوك تتجه نحو تطور مستمر، وهذا التطور سيسهم بدوره في تعزيز القطاعين السياحي والاقتصادي في المحافظة".

وتابع، "بفضل توفر الموارد الطبيعية الخلابة والمواقع الأثرية الغنية، أصبحت دهوك واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للسائحين داخل العراق".