مواطن يسلم قطعة أثرية "نادرة" للجهات المختصة في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مديرية الآثار والتراث في دهوك، يوم الجمعة، عن تسلم قطعة أثرية "نادرة" عبارة عن تمثال قديم يعود تاريخه إلى عصور سحيقة، بعدما كشفت عنه موجات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقال مدير آثار وتراث دهوك، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية "تثمن موقف المواطن الذي بادر إلى تسليم التمثال بعد العثور عليه، هذا التصرف يعكس وعياً وحرصاً على حماية الإرث التاريخي".

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القطعة الأثرية "تعود إلى آلاف السنين وكانت تستخدم لأغراض دينية وطقوس تعبدية في تلك الحقبة"، مبيناً أن التمثال سيخضع لفحوصات ودراسات علمية دقيقة لتوثيقه وتحديد عمره الحقيقي.

يشار إلى أن المواطن دلوفان حمدي بيدوهي عثر على هذا التمثال الأثري في منطقة برواري بالا الحدودية مع تركيا بعد أن كشفت السيول وموجات الأمطار الغزيرة التربة وأظهرت معالم القطعة المدفونة وبادر فوراً إلى تسليمها للجهات المختصة انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية والواجب الوطني للحفاظ على تاريخ وإرث المنطقة.