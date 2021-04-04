مواطن من شمال وشرق سوريا ينفي تعرض مركبته لقصف تركي

شفق نيوز/ نفى مواطن من قرية ديركا برآفي (دير دجلة) في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، حدوث قصف تركي على إحدى مواقع القرية.

ونشرت بعض الوسائل الاعلامية المحلية في شمال وشرق سوريا على مواقع تواصل الاجتماعي بقصف تركي على مقلع الرمل في قرية دير دجلة / ديركا برآفي شمال شرقي ديرك على نهر دجلة أقصى شمال وشرق سوريا.

ووردت بأن مقلع الرمل للمواطن فيصل فرمان تعرض لقصف من قبل القوات التركية وتفجير آليته "التركس" التي كانت مبيتة في المقلع.

وقال فيصل فرمان صاحب المقلع لوكالة شفق نيوز؛ إنه " لا يوجد أي اثر للقصف التركي، وماحصل ليلة الأمس حوالي الساعة التاسعة مساءً، احتراق آلية التركس هو إما بفعل فاعل أو نتيجة تماس كهربائي في الآلية".

وأضاف فرمان؛ أنه "لو كان هناك قصف لاحترقت الآلية بالكامل وانقسمت إلى أجزاء ولم يبق منها أي جزء، فأن الالية تعرضت للحرق ولا توجد آثار القصف عليها".