مواطن في السليمانية يحول هوايته الى مهنة.. صور

شفق نيوز/ بدأ الأمر كهواية قبل نحو 40 عاماً ومع مرور الوقت تحول إلى مهنة باتت مصدر رزقه الوحيد، بالرغم من مردودها المالي البسيط، إلا أنه يعشقها ولا يفكر باستبدالها بأية مهنة أخرى مهما كان مردودها، وهي جمع مختلف الصور وبيعها، هذا ما اختاره وتميز به مواطن في مدينة السليمانية.

عند مرورك بشارع مولوي الشهير وسط مدينة السليمانية، ستجد في احدى زواياه محل العم "ناصح فاتح" المكتظ بآلاف الصور الفوتوغرافية لمدن ومناطق إقليم كوردستان إلى جانب صور مهن وشخصيات محلية وعالمية.

يقول فاتح لوكالة شفق نيوز "منذ الصغر كانت هوايتي جمع صور الممثلين والشخصيات المعروفة في السليمانية وكذلك العالمية، وبعد مرور الزمن تحولت الى عمل استرزق منه رغم قلة مردوده المالي".

ويضيف أن "احب مهنتي كثيرا وسأموت ولن أغيرها، كلما نظرت في الصور اشعر اني ولدت اليوم، فالصور هي بقايا ذكريات الزمن الجميل".

ويؤكد فاتح "امتلك ما يقارب العشرة الاف صورة مختلفة من شخصيات سياسية واجتماعية وفنية، ومنها مناظر طبيعية وفلكلورية، والأسعار تتراوح بين 5-30 الف دينار بحسب حجم الصورة والنوعية".

ويشير إلى أن "اغلب الزبائن يحبذون الصور القديمة لمدينة السليمانية وكيف كانت حينها، أما السياح فيرغبون بصور عن طبيعة كوردستان".