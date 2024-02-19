مواطنو أكثر من 50 دولة بإمكانهم السفر الى اقليم كوردستان من دون تأشيرة مسبقة

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن بإمكان مواطني 53 دولة القدوم إلى الإقليم دون تأشيرة.

وجاء في بيان لدائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقاً لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يمكن لمواطني 53 دولة القدوم إلى إقليم كوردستان دون تأشيرة.

واشار البيان الى انه وبحسب التوجيه، فإن مواطني هذه الدول على الحدود، عليهم فقط أن يقدموا جوازات السفر ويحصلون على تأشيرات إلكترونية والدخول إلى إقليم كوردستان.

واوضح البيان ان الدول المشمولة هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، تركيا، إيران، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اليونان، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، ألبانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، الفاتيكان، ليختنشتاين، المملكة العربية السعودية، عمان، البحرين، الأردن.

ولفت البيان إلى أن الشرط الآخر هو أن يكون جواز سفر الخاص بمقدم الطلب لديه ستة أشهر على الأقل قبل أن تنتهي صلاحيته.