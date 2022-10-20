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مواطنو بنجوين ينتقدون أسعار النفط المدعوم حكوميا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-20T09:10:48+0000
مواطنو بنجوين ينتقدون أسعار النفط المدعوم حكوميا

شفق نيوز/ انتقد مواطن من قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية يوم الخميس، تسعيرة وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان الخاصة بالنفط الابيض.

وتجمع عدد من أهالي قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية أمام مبنى قائمقامية القضاء بسبب غلاء أسعار النفط الابيض المدعوم حكوميا من جهة ونقصه في المنطقة من جهة أخرى.

وقال المحتجون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندعو إدارة بنجوين إلى نقل احتجاجاتنا إلى مجلس الوزراء، لأن نقص الوقود أصبح تهديدًا لتدمير الغابات في منطقتنا، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة والطبيعة في منطقتنا".

واضاف المحتجون "ندعو حكومة اقليم كوردستان الى تلبية مطالبنا حتى لا يتصاعد غضب سكان منطقتنا"، محذرين من ردود أفعال غاضبة لمواطني قضاء بنجوين.

كما طالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في مشاكل القضاء من حيث عدم تنفيذ أي مشاريع خدمية في السنوات الثماني الماضية بما في ذلك زيادة حصة الغاز لموسم الشتاء واستكمال طريق بنجوين - السليمانية ، وبشماخ - بنجوين.

فيما أكدت إدارة قضاء بنجوين دعمها لمطاليب المواطنين كونها مطاليب حقه ومشروعة وبينت أنها ستوقف عملية توزيع النفط لغاية مراجعة الأسعار من قبل الوزارة.

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