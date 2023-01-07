مواطنو السليمانية يهنئون البصريين بنجاح افتتاح خليجي 25 :كرمكم عكس تاريخ العراق

شفق نيوز / وصف مواطنون من محافظة السليمانية، اليوم السبت، حفل افتتاح خليجي 25 بأنه "مبهر" وعكس تاريخ وحضارة العراق، وفيما بينوا أن كرم اهل البصرة في استقبال ضيوفهم كان عاملا إضافيا في هذا النجاح، أكدوا سعادة شعب كوردستان بهذا الانجاز.

ويقول مروان محمد أحد مواطني السليمانية لوكالة شفق نيوز "نهنئ الشعب العراقي والشعب البصري بمناسبة النجاح الكبير الذي حققوه خلال افتتاح بطولة كأس خليجي (25) على ارض البصرة الفيحاء" ،متمنيا "فوز المنتخب العراقي باللقب".

ويضيف ان "النجاح الكبير الذي حققه العراق في ظل كل هذه الظروف يعد انجازا يستحق الفخر"، مؤكدا "سعادة شعب كوردستان بأسره بهذا الانجاز الكبير".

إنجاز لأهل البصرة

ويجد المواطن أدهم حسين في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا الإنجاز الكبير في افتتاح خليجي (25) يحسب لاهالي البصرة الحبيبة لانهم هيأوا الاجواء قبل انطلاق البطولة من خلال الاستقبال الرحب وكرم الضيافة العراقية الذي عكس عن عمق الكرم لدى هذا الشعب العريق الذي تعود أمجاده لآلاف السنين".

وتقول ليلى طه لوكالة شفق نيوز إن "البصرة سجلت بصمة اخرى تضاف لسجل أمجادها في التاريخ وسيبقى عطاء أهل البصرة حاضرا في تاريخ المدينة حتى مئات السنين"، وتشير الى انه "كان لمواطني البصرة الدور الأكبر في تحقيق النجاح الباهر".

هيبة الافتتاح

ويجد المهندس ارسلان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "منظمي خليجي (25) تمكنوا من استخدام التكنولوجيا والتاريخ العريق لبلاد الرافدين في إبهار العالم من جهة، ورسم البسمة على وجوه أبناء الشعب العراقي من جهة اخرى" ، مشيرا الى ان "الافتتاح يمثل طفرة كبيرة في مجال الرياضة العراقية".

أما عن اجواء مباراة المنتخب العراقي مع نظيره العماني فيجد هاوري شكر ان "هيبة الافتتاح اخذت من الفريقين فرحة المباراة وكان أداؤهما مرتبكا نوعا ما".

ويضيف هاوري أن "الفريق العراقي كان بحاجة الى هجوم أكثر من لاعبي الوسط وكان على المدرب ان يستغل الجمهور والأرض ويلعب بخطة هجومية ويستغل فرحة نجاح الافتتاح لصالحه".

و انطلق حفل افتتاح كأس الخليج العربي، فى نسخته رقم 25، يوم الجمعة الموافق 6 يناير الجاري والتي تستضيفه مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من 6 يناير الجاري حتى يوم 19 من نفس الشهر.

وكانت مباراة العراق وعمان في افتتاحية البطولة انتهت بالتعادل السلبي فيما انتهت مباراة السعودية واليمن التي أعقبتها بفوز السعودية بهدفين مقابل لا شيء.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان واليمن، وتلعب مبارياتها على ملعب البصرة الدولي.

بينما تشارك منتخبات الإمارات وقطر والبحرين والكويت ضمن المجموعة الثانية وتلعب مبارياتها على استاد الميناء.

وتقام منافسات البطولة بين يومي 6 و19 يناير الجاري في مدينة البصرة العراقية، ويسعى كل منتخب لاعتلاء منصة التتويج.

ويتربع المنتخب الكويتي على صدارة الأكثر تتويجا في كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، بفارق 7 مرات كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهم السعودية وقطر والعراق.