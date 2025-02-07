مواطنو السليمانية ينضمون لخيام المضربين عن الطعام للمطالبة بحل أزمة الرواتب (صور)

شفق نيوز/ في مشهد يعكس وحدة الصف الشعبي، ورفض المماطلة في حلّ القضايا المعيشية، شهدت محافظة السليمانية انضمام العشرات من المواطنين من مختلف الشرائح والفئات إلى خيام الاعتصام التي ينظمها الموظفون المضربون عن الطعام، احتجاجاً على استمرار أزمة الرواتب والمشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المعتصمين عبّروا عن تضامنهم الكامل مع الموظفين المضربين عن الطعام، مشددين على دعمهم المستمر للمطالب الشرعية التي تتركز حول صرف الرواتب وحل المشاكل الاقتصادية التي تثقل كاهل مواطني إقليم كوردستان.

ووفقاً للمتظاهرين، فإن الخلافات والصراعات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل يجب أن تُحلّ بعيداً عن التأثير على حياة المواطنين ومعيشتهم، مطالبين بتطبيق الدستور العراقي بشكل يضمن الحقوق والامتيازات لجميع العراقيين، دون تمييز بين مواطني الإقليم وسكان باقي مناطق البلاد.

وقد عبّر المعتصمون عن استيائهم من استمرار هذه الأزمة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية تنهي حالة الإحباط الشعبي وتعيد الثقة بين المواطنين والحكومات المعنية.

وتعكس هذه الاعتصامات رسالة واضحة من الشارع في السليمانية بأن حقوق المواطنين ومعيشتهم ليست مجالاً للتجاذبات السياسية، وأن الحاجة ملحّة لحلول عملية وعادلة تصون كرامة المواطنين وتضمن لهم حياة مستقرة بعيداً عن أجواء الأزمات والصراعات.