مواطنون يحتفلون بالطبيعة البيضاء في جبال كوردستان (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك، يوم السبت، إقبالاً كبيراً من الأهالي على المناطق الجبلية بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ ليلة أمس الجمعة، حيث توجه الآلاف إلى الطبيعة للاستمتاع بالأجواء الشتوية وسط مشاهد ساحرة.

وتركزت التجمعات في مناطق برئاشي وسبيندارا، على سفوح جبل كارة شمال دهوك، حيث ازدحمت الطرقات بالزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بالثلج واللعب به، إلى جانب تذوق الأكلات الشعبية والفلكلورية التي تُميز المنطقة في مثل هذه الأوقات.

وقال المواطن، آران حسين، الذي خرج مع عائلته في حديث لوكالة شفق نيوز، "اليوم نحن سعداء جداً بقدومنا إلى هنا لنلعب على الثلج، الأطفال في قمة فرحتهم بهذه الأجواء".

بدورها، أضافت أواز علي، "كنا ننتظر هذا اليوم منذ بداية فصل الشتاء، فهذه المرة الأولى التي نشهد فيها تساقط الثلوج بهذه الكمية، لقد كنا قلقين لأن الموسم كان جافاً، لكن الآن نشعر بالسعادة بعودة الأمطار والثلوج".

وشهدت محافظة دهوك، منذ ليل الخميس، وفجر أمس الجمعة، هطول أمطار وثلوج كثيفة، مسجلة أعلى نسبة لتساقط الثلوج في معبر سرزير الحدودي الواقع في ناحية كاني ماصي الحدودية مع تركيا، حيث وصل سمك الثلوج الى 25 سنتيمتراً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الثلوج غطت الشوارع الرئيسة خارج المحافظة، إلا أن فرق إزالتها تمكنت حتى الان من فتح غالبية الطرق باستثناء طريق جبل كارة الذي يطل على قضاء العمادية.