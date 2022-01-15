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موازنة كوردستان: بغداد لم ترسل أي ميزانية للإقليم منذ 8 سنوات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-15T08:39:34+0000
موازنة كوردستان: بغداد لم ترسل أي ميزانية للإقليم منذ 8 سنوات

شفق نيوز / أكدت مديرة عام الموازنة في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان، بروين محمد، يوم السبت، أن الحكومة الاتحادية، لم ترسل أي ميزانية للإقليم منذ 8 سنوات.

وذكرت محمد، في تصريحات صحفية، أن "عدم وجود خطط مالية من قبل التشكيلات السابقة لحكومة الإقليم، وضعت الحكومة الحالية في أزمة خانقة، وجعلت الناس تعتقد عدم وجود خطط مالية لدى حكومة كوردستان.

وأضافت، أن "منذ ثماني سنوات لم ترسل الحكومة الاتحادية أية ميزانية للإقليم وما وصل مجرد سلف مالية، ولهذا لم تتم أية عمليات تنمية في الإقليم".

وأشارت محمد، إلى أن "منتصف العام الماضي أرسل مشروع قانون الموازنة العامة للإقليم، إلى الحكومة، ولكن بسبب عدم حسم المشكلات بين بغداد وأربيل، وعدم تطبيق قانون الموازنة للحكومة الاتحادية، لم تستطع حكومة الإقليم إرسال مشروع القانون للبرلمان".

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