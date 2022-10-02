موارد كوردستان: مؤتمر المياه سيكون له أثر إيجابي بالغ (صور)

شفق نيوز/ تتواصل أعمال المؤتمر الدولي الأول المنعقد في جامعة كومار بمحافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تحت عنوان (الموارد المائية في العراق.... التوجهات والمخاوف).

وشهد المؤتمر، الذي انطلق صباح اليوم الأحد، مشاركة وزير الموارد المائية العراقية، ووزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية، فضلاً عن عدد كبير من الباحثين والمختصين في قاعة المؤتمرات في جامعة كومار في السليمانية.

وذكر المشرف على المؤتمر، الدكتور ئاكو رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "المؤتمر سيضم 95 بحثاً علمياً من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أزمة المياه والتغيرات المناخية في العراق وكوردستان والذي سيستمر لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم".

في المقابل، أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، أن "انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت سيكون له تأثير إيجابي بالغ، كون المياه تعد من ضروريات الحياة ولها تأثير على الوضع الاقتصادي والسياسي والتجاري وحتى الدبلوماسي بين الدول".

وأضافت طالباني، أن "هناك 226 مصدراً مشتركاً للمياه في العالم، والعراق وكوردستان أصبحا عرضة للجفاف والتصحر بعد انخفاض كميات الأمطار إلى 50 ٪".

ولفتت الوزيرة الكوردية، إلى أن "الوضع الحالي يتطلب تعاوناً وخطوات مشتركة بين وزارتي الموارد المائية الاتحادية ووزارة الزراعة في الإقليم، لوضع خطط مشتركة لإدارة ملف المياه ومواجهة التحديات".

وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، قد جدد يوم الأحد، تأكيده أن نهري دجلة والفرات قد تأثرت مناسيبهما المائية جراء التغيرات المناخية المستجدة على المنطقة، داعيا إلى زيادة الأنشطة والمبادرات لحماية هذا القطاع من الاستنزاف.