موارد كرميان: دربندخان شريان الحياة الوحيد والزراعة الشتوية مرهونة بالموقف المائي

شفق نيوز/ اكدت مديرية الموارد المائية في منطقة كرميان بإقليم كوردستان، عبور ازمة الصيف المائية بفعل الخزين المائي لسد دربندخان فيما رهنت الخطة الزراعية الشتوية بالموقف المائي.

وقال مدير الدائرة مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ ان "كرميان عبرت ازمة الصيف المائية بصعوبة لانعدام الإيرادات المائية ونقصها بشكل شبه تام باستثناء الخزين المائي لسد دربندخان والذي خصص لأغراض الشرب وارواء البساتين وتأمين احتياجات الثروة الحيواني".

وبين شمس الله؛ أن "الموقف المائي في كرميان رغم انتهاء الموسم الزراعي الصيفي لازال مقلقا وصعبا رغم خطط التقنين والترشيد التي انقذت مناطق كرميان من كوارث العطش المتفاقمة".

ورهن شمس الله تحديد واطلاق الخطط الشتوية بالموقف المائي وحجم الإيرادات المائية المتوفرة، مشيرا إلى أن الخطط الشتوية تحدد بعد الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الحالي سنويا.

واقدمت إيران على قطع الإيرادات المائية والسيول عن الجانب العراقي بإنشاء سدود تخزينية وتغيير مسارات السيول بسبب نقص المياه في مناطقها بحسب مسؤولين إيرانيين.

يذكر أن سد دربندخان يضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية ويقع بالقرب من بلدة دربندخان في محافظة السليمانية، إقليم كردستان العراق.

وتم إنشاء السد على نهر ديالى، ووضع حجر الأساس في عام 1956 وافتتح رسمياً في يوم 27 تشرين الثاني 1961 ويشكل بحيرة دربندخان التي تمول محافظات عدة بالإيرادات المائية.