مواجهات ايران والاحزاب الكوردية تودي بحياة 50 شخصاً

شفق نيوز/ أودت الاشتباكات المسلحة بين الاحزاب والاطراف الكوردستانية والقوات العسكرية الايرانية بحياة 50 شخصاً خلال العام الحالي 2020.

واستنادا على الاحصاءات المدونة في مركز الاحصاء في منظمة حقوق الانسان هنكاو (الخطوة)، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فأن عام 2020 شهد على الاقل 23 مواجهة في كوردستان ايران وهو اقل مما حصل في العام الماضي بـ10 مواجهات.

واسفرت تلك المواجهات عن مقتل 17 منتسباً في قوات حرس النظام والجيش والمتطوعين الايرانيين، فيما قتل في المقابل 11 عضواً في الاحزاب الكوردستانية وتنظيمات تلك الاحزاب.

كما تم اسر عنصر من مقاتلي حزب الحياة الحرة الكوردستاني (بزاك) من قبل القوات الايرانية.

وحصلت اكثر المواجهات في محافظة سنندج، حيث كان مجموع المواجهات 23 مواجهة منها 13 في سنددج، فيما حصلت 10 حالات مواجهة في محافظة ارومية.

وشهد العام 2020 أيضاً مقتل 15 شاباً من غرب كوردستان (كوردستان ايران) في غرب وجنوب كوردستان (اقليم كوردستان العراق).

وبحسب احصاءات منظمة هنكاو فأن سنة 2020 شهدت مقتل 15 عنصراً من اهالي غرب كوردستان في صفوف حزب العمال الكوردستاني والاحزاب المقربة منها في شمال وجنوب وغرب كوردستان.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد اقر بمقتل هؤلاء المقاتلين الـ(15) في القنوات الاعلامية التابعة له.