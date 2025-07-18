مهنئاً دهوك ومشيداً بزاخو.. نيجيرفان بارزاني: فخر لكل أبناء كوردستان

شفق نيوز- أربيل

هنّأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة فريق دهوك لكرة القدم بمناسبة تتويجه بلقب كأس العراق، مشيدةً في الوقت ذاته بأداء فريق زاخو وحصوله على المركز الثاني.

وجاء في بيان التهنئة: أن "وصول الفريقين، دهوك وزاخو، إلى هذا المستوى المشرّف هو مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء كوردستان. وآمل أن تسهم هذه الإنجازات في تعزيز مكانة الرياضة الكوردستانية والعراقية بشكل عام."

وتوّج فريق دهوك، مساء الجمعة، بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح (5-3) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.