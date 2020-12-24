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مهنئا بميلاد المسيح.. بارزاني يؤكد أهمية ثقافة التعايش في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T20:23:12+0000
مهنئا بميلاد المسيح.. بارزاني يؤكد أهمية ثقافة التعايش في كوردستان

شفق نيوز/ عبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، عن تهانيه وتبريكاته للمسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة اعياد رأس السنة وعيد ميلاد السيد المسيح، مؤكدا على أهمية وتعميق ثقافة التعايش والاخوة بين جميع مكونات كوردستان.

وجاء في الرسالة التي وجهها الزعيم الكوردي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة واعياد ميلاد السيد المسيح يوجه أحر التهاني إلى جميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنيا للجميع السرور والسعادة.

واضاف انه بهذه المناسبة يؤكد على زيادة تعميق ثقافة التعايش والاخوة بين مكونات كوردستان، ومتمنيا ان يمضي المسيحيون جميع مناسباتهم وافراحهم في هدوء وتناغم.

كما عبر بارزاني عن امنياته ان تكون هذه المناسبة بداية لخلاص البشرية جميعا من الظلم والوباء والاتراح وان يحل السلام والهدوء والتقدم في المنطقة والعالم.

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