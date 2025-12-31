مهنئاً بالعام الجديد.. نيجيرفان بارزاني: نأمل بانتهاء الأزمات وسنبقى سبّاقون للحوار

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026، وفيما أعرب عن أمله بانتهاء جميع الأزمات وحل الخلافات وفق الدستور، أشار إلى أن الإقليم وكما جرت العادة سيبقى سبّاقاً للحوار.

وقال بارزاني، في رسالة التهنئة التي ورد لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الكوردستانيين الأحبة بجميع مكوناتهم، وإلى ذوي الشهداء الشامخين، والبيشمركة الأبطال، والقوات الأمنية، وعموم شعوب العراق والعالم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد (2026)".

وأضاف: "آمل أن يكون العام الجديد عام تحقيق الآمال، وانتهاء الأزمات، وفتح أبواب الخير والسعادة للجميع"، مردفاً: "لنتخذ من حلول العام الجديد فرصة لفتح صفحة جديدة نضع فيها الخلافات جانباً، تسودها روح الوئام والتسامح ووحدة الصف بين جميع القوى والأطراف السياسية والمكونات.

وتابع رئيس إقليم كوردستان: "قوتنا تكمن في قبول الآخر والتعايش والعمل المشترك، وهذا هو الضامن الوحيد لحماية مكتسباتنا وضمان حقوقنا الدستورية".

وعلى الصعيد العراقي، أعرب بارزاني، عن تطلعه إلى أن يكون العام الجديد عام الحل الجذري للمشكلات على أساس الدستور والشراكة الحقيقية"، مؤكداً أن "إقليم كوردستان، وكعهده دائماً، سبّاق ومستعد للحوار والتفاهم، وسيبقى كما هو دائماً عامل أمان واستقرار في المنطقة، وداعماً للسلام بشتى الطرق وفي كل مكان من العالم".

وخلص نيجيرفان بارزاني، إلى توجيه رسالة لشعب كوردستان: "أيها الكوردستانيون الأحبة، لنتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل.. نطمئنكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ليكون العام 2026 عام ترسيخ الاستقرار وتحسين حياة ومعيشة المواطنين.. كلنا إيمان بقدرات وطاقات الشباب وإخلاص شعب كورد