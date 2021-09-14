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مهندس أغذية يرصد ظاهرة خطيرة بالتعامل مع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T10:40:07+0000
مهندس أغذية يرصد ظاهرة خطيرة بالتعامل مع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالإقليم

شفق نيوز/ قال مهندس الأغذية لشكر حميد يوم الثلاثاء إن إعادة المتاجر والأسواق للمواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى الشركات المنتجة والمسوقة لها ظاهرة غير ملائمة، مشددا على ضرورة اتلافها مباشرة.

وقال حميد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من إحدى الظواهر المنتشرة الآن هي إعادة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية من الأسواق والمتاجر والمطاعم والأماكن العامة إلى الشركات بحجة إجراء تعداد لها، واعادة مبالغها المالية الى تلك الأماكن.

وأردف بالقول إنه من المتوقع أن تحاول بعض الشركات التلاعب بالتواريخ وتغيير الأغلفة، وإعادة استخدام تواريخ جديدة، وقد تم تسجيل العديد من هذه الحالات في السابق.

كما أشار مهندس الأغذية إلى أنه "لا ينبغي إعادة الأغذية المنتهية الصلاحية إلى تلك الشركات بأي شكل من الأشكال، ويجب إتلافها مباشرة".

ويُلاحظ في عدد من المتاجر وأسواق بيع المواد الغذائية في إقليم كوردستان قيام العاملين فيها بعزل الأغذية والمشروبات المنتهية الصلاحية في مكان خاص استعدادا لإعادتها إلى مندوبي الشركات المسوقة لها.

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