مهندسو السليمانية يطالبون بانتخابات جديدة لنقاباتهم: 50 ألفاً منّا بلا عمل

شفق نيوز/ طالب عدد من المهندسين في محافظة السليمانية يوم الجمعة، بإعادة عقد المؤتمرات التأسيسية لنقابة المهندسين واتحاد المهندسين في كوردستان، مؤكدين وجود أكثر من 50 ألف مهندس في الاقليم بدون عمل.

وقال المهندس شاخوان على، ممثلاً عن المهندسين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "منذ قرابة 20 عاماً لم تعد هناك مؤتمرات انتخابية لاتحاد المهندسين ونقابة المهندسين في كوردستان"، مشيرا الى ان "سلطة النقابتين تقسمت بين سلطتي أربيل والسليمانية".

وأضاف أن "وضع المهندسين ليس بأفضل حال في مجال القطاع الخاص الذي أصبح مشغولاً من قبل الكوادر الأجنبية، وكذلك كوادر القطاع الحكومي وهم يزاحمون المهندسين العاملين في القطاع الخاص ويحصلون على امتيازات أفضل بكثير من المهندسين العاملين أصلاً في القطاع الخاص".

وبين على، أن "غياب دور النقابة والاتحاد إثر بصورة كبيرة على وضع المهندسين وفرص العمل المتاحة لهم في القطاعين الخاص والحكومي وكذلك سلط عليهم نفوذ أصحاب المشاريع الذين بدأوا يفرضون شروطهم على المهندسين المحليين على العكس من تعاملهم مع المهندسين الأجانب".

وأكد شاخوان انه "سيكون للمهندسين صوتهم المدوي المطالب بالحقوق"، داعياً إلى "انتخابات جديدة وكذلك ان يعاد النظر بالتعامل مع حقوق المهندسين واستثمارهم افضل استثمار، حيث يوجد الآن في الإقليم أكثر من 50 ألف مهندس بدون عمل".