مهمة وتحمل رسائل.. رئاسة إقليم كوردستان توضح طبيعة مباحثات بزشكيان

شفق نيوز/ رأى مستشار رئاسة إقليم كوردستان، خيري بوزاني، يوم الخميس، أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى إقليم كوردستان "مهمة وتحمل رسائل"، خصوصًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ومنها الخلاف مع الولايات المتحدة، والحروب في غزة واليمن والصراع في لبنان.

واعتبر بوزاني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "إيران تسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز الاستقرار الأمني في العراق والإقليم، خوفًا من التهديدات المحتملة بوجود القوات الأمريكية، كما تهدف إلى بحث الملف الأمني، بما في ذلك وجود الأحزاب الكوردية المعارضة، وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد، السياحة، والثقافة".

وعن أبرز الملفات التي تهم إيران وإقليم كوردستان بشكل مشترك، رجح أن تشمل "استقرار العراق والإقليم، ومخاوف إيران من التهديدات الأمنية، وخاصة وجود القوات الأمريكية والأحزاب الكوردية المعارضة على أرض الإقليم.

وتابع بوزاني: "أيضاً هناك ما يتعلق بالاستقرار السياسي في إقليم كوردستان، وحل الصراع بين الأحزاب الكوردية، إضافة إلى ملف انتخابات برلمان الإقليم، فضلاً عن مجال تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً إيجابياً وارتفعت الصادرات الإيرانية بنسبة 16% في العام الماضي"، لافتاً إلى أن "هذه الزيارة تشمل مجالات السياحة، الثقافة، العلوم، والقضايا الاجتماعية".

وبشأن إمكانية أن ترسم هذه الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات الإيرانية مع إقليم كوردستان، أجاب مستشار رئاسة الإقليم، بالقول: "نعم، من المتوقع أن ترسم زيارة بزشكيان، مرحلة جديدة في العلاقات بين طهران وأربيل، فقد تمت الإشارة إلى أهمية هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية في مجالات متعددة مثل الاقتصاد، السياحة، الثقافة، والسياسة، بالإضافة إلى بحث القضايا الأمنية".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وصل صباح اليوم الخميس الى مدينة اربيل قادما من بغداد، وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

في غضون ذلك قالت رئاسة اقليم كوردستان في بيان ان، الرئيس نيجيرفان بارزاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وكبار المسؤولين من الجانبين.

واعتبر الرئيس نيجيرفان بارزاني، أن زيارة الرئيس الايراني الاولى الى العراق و اقليم كوردستان رسالة صداقة قوية بين البلدين.