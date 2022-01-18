مهرجان موسيقي في أربيل بمشاركة عازفين من جميع مدن كوردستان

شفق نيوز/ أقام معهد الفنون الجميلة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مهرجانه السنوي للعود بمشاركة عازفين من جميع مدن الاقليم.

وقال المشرف على المهرجان والتدريسي في قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة بأربيل جنكي جلال، "سنوياً نقيم هذا المهرجان وهذا العام اخترنا من كل محافظة ومدينة في الاقليم عازفاً لكي نتعرف على مواهبهم وابداعاتهم وان يكون لقاء بين العازفين وبالاخص الشباب".

وقدّم كل عازف مقاطع موسيقية واغاني فلكلورية تعبر عن تراث منطقته الغنية بالتراث الموسيقي والغنائي وتم عزف آلة العود فقط في المهرجان من قبل العازفين.