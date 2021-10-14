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مهرجان للرمان في حلبجة مع دعوات لحماية المنتج المحلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T09:13:34+0000
مهرجان للرمان في حلبجة مع دعوات لحماية المنتج المحلي

شفق نيوز/ شهدت محافظة حلبجة، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان الرمان السابع وسط دعوات من المزارعين لحماية الإنتاج الزراعي المحلي.

وأقام مجلس المنظمات المدنية في حلبجة المهرجان السابع للرمان في ملعب حلبجة بمشاركة المئات من المزارعين تم خلاله عرض أنواع من فاكهة الرمان والعصائر المستخرجة منها فضلا المنتجات الزراعية الأخرى في المحافظة. 

ويهدف المهرجان إلى عرض فاكهة الرمان والعصائر المستخرجة منها فضلا عن المحاصيل الزراعية الأخرى التي تنتجها المحافظة بهدف تسويق هذه الفاكهة إلى الأسواق الخارجية

يذكر أن محافظة حلبجة تشتهر بإنتاج أنواع من الفاكهة بينها الرمان وتشير مصادر مطلعة إلى أن المحافظة تنتج آلاف الأطنان من الفاكهة وتم تسويق كميات منها إلى الأسواق الخارجية خلال الأعوام الماضية.

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