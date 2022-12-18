مهرجان للحرف اليدوية النسائية في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في السليمانية بمناسبة يوم العلم، الأحد، مهرجان الحرف اليدوية النسائية في قصر السراي وسط المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان انطلق بحضور مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب، وعدداً من الحرفيات اللواتي عرضن أعمالهن اليدوية الفلكلورية والتراثية القديمة.

وأشار مراسلنا إلى أن العديد من المواطنين زاروا المهرجان وأشادوا بالأعمال الفنية التي نحتتها أيدي وأصابع النساء الكورديات.

من جانبه، هناً مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية، منظمي المهرجان ووعد بدعم وتشجيع الحرفيات من أجل تنمية مواهبهن وتأمين مصدر معيشة لهن.