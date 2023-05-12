مهرجان لـ"التذوق" الدولي في السليمانية (صور)

شفق نيوز / في يومه الثالث على التوالي، تتواصل فعاليات مهرجان التذوق الدولي الثاني، في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، والذي يستمر لخمسة أيام، بمشاركة محلية وعربية و دولية.

وقالت الدكتورة كاردينا عصام (إحدى أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان)، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان انطلق بمشاركة شركات محلية ودولية مختصة بالأغذية في حديقة هواري شار بالسليمانية".

وأضافت عصام، أن "قرابة (70) مطعماً وشركة أطعمة ومراكة عالمية، شاركت بالنسخة الثانية لهذا المهرجان، وسط حضور جماهيري كبير".

وأكدت أن "المهرجان الذي يعد الأول من نوعه وبمشاركة عدد من الدول العربية، وشركات محلية من مختلف محافظات البلاد، متخصصة بالأغذية، يمثل دعماً وتعريفاً بمنتجات الأغذية المحلية خصوصا الكوردية منها".

وأوضحت أن "المشاركين قدموا في المهرجان مختلف أصناف الطعام العربي والكوردي، سواء كان أطباقاً رئيسة أو ثانوية، ومقبلات وأصناف متعددة من الحلويات، وسيتم اختيار لجنة حكام التذوق على غرار ما حصل في النسخة الأولى من أعضاء جمعية الطهاة في العراق".

وستعمل اللجنة، على تقييم عمل المطاعم والشركات المشاركة، وإعطاء الملاحظات المناسبة لهم، إضافة إلى الأخذ بملاحظات الجمهور المشارك في المهرجان.