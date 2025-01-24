مهرجان لسباق "أوف رود" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ انطلق في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مهرجان سباق سيارات "أوف رود"، بمشاركة 57 سيارة قدمت من مختلف مدن الإقليم، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق ومحبي رياضة سباق هذا النوع السيارات.

وأقيم المهرجان في قرية زيوكي التابعة لناحية مانكيش شمالي دهوك، حيث اجتمع المئات لمتابعة أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وفق ما رصدته عدسة وكالة شفق نيوز.

وأوضح بلند دوسكي (منظم المهرجان)، أن جميع الاجراءات المتعلقة بالامان والسلامة قد تم اتخاذها لضمان سير السباق بطريقة سلسة وآمنة، مشيراً إلى أن المهرجان تضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات شملت سباقات على الطرق الوعرة التي تميزت بالمطبات والتحديات اضافة الى سباق الرالي.

وأكد دوسكي، أن معظم المشاركين قاموا بتطوير وصناعة سياراتهم على نفقتهم الخاصة، حيث تراوحت تكاليف تجهيز السيارة الواحدة بين 5000 و25000 دولاراً أمريكياً، داعياً الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الهواة لتشجيع هذه الرياضة وتطويرها في الإقليم.

من جانبه، أعرب راستي دوسكي (مشارك في السباق) عن سعادته بالمشاركة، بالقول: "شاركت بسيارتي من طراز (فورد برونكو) وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا الحدث".

وأضاف دوسكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "نطمح الى تطوير هذا المهرجان ليصبح أكثر شمولاً، كما نأمل في أن نتمكن من المشاركة في المحافل الدولية مستقبلاً".

يذكر ان هذا المهرجان يعد النسخة الخامسة من نوعه في إقليم كوردستان، وقد شهد توزيع الجوائز على الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة.