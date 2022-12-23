مهرجان لدجاج الزينة في اربيل

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة مهرجان دجاج الزينة.

وشارك في المهرجان مختلف المحافظات العراقية حيث تم عرض العديد من انواع الدجاج المختلفة.

وقال محمد قادر احد المشاركين في المهرجان لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذا المهرجان يتم إقامته بشكل سنوي في مدينة اربيل حيث سيتم عرض العديد من الدجاج وبأنواع وأحجام مختلفة والهدف منه هو تعريف الجمعيات الخاص بطيور الزينة ببعضها من خلال المشاركة في هذا المهرجان".

بدوره؛ قال علي الجبوري الذي شارك في المهرجان قادما من بغداد لوكالة شفق نيوز؛ ان "المشاركين في المهرجان يبلغ عددهم من 300 الى 350 شخصا حيث ستقوم لجنة خاصة باختيار الطيور الاكثر جمالا وفقا لمعايير معينة".

واستمرت فعاليات المهرجان لمدة يومين حيث عرض المشاركون العديد من انواع الدجاج.