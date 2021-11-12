مهرجان "كلار" للتسوق يواصل استقبال المتبضعين (صور)

شفق نيوز / لليوم الثاني على التوالي، تستمر فعاليات مهرجان التسوق في كلار مركز إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، بنسخته الثانية وبمشاركة أكثر من ١٩٠ شركة.

مراسل وكالة شفق نيوز، وخلال تجوله في أروقة المهرجان، لفت إلى أن الهدف منه وفقا للقائمين عليه، هو "توفير فرص عمل لعشرات العاطلين عن العمل، فضلاً عن توفير سوق للمنتجات المحلية".

وأضاف مراسل الوكالة، أن المهرجان أقيم تحت إشراف مديرية السياحة والآثار في إدارة گرميان، وبمشاركة أكثر من ١٩٠ شركة محلية من عموم مدن إقليم كوردستان.

وسيستمر مهرجان التسوق، مدة ٥ أيام، ومن المتوقع زيارة أكثر من ٧٠ ألف متبضع، وجني قرابة مليار دينار من المهرجان، وفقا لمختصين.