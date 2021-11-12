سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مهرجان "كلار" للتسوق يواصل استقبال المتبضعين (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-12T07:20:34+0000
مهرجان "كلار" للتسوق يواصل استقبال المتبضعين (صور)

شفق نيوز / لليوم الثاني على التوالي، تستمر فعاليات مهرجان التسوق في كلار مركز إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، بنسخته الثانية وبمشاركة أكثر من ١٩٠ شركة.

مراسل وكالة شفق نيوز، وخلال تجوله في أروقة المهرجان، لفت إلى أن الهدف منه وفقا للقائمين عليه، هو "توفير فرص عمل لعشرات العاطلين عن العمل، فضلاً عن توفير سوق للمنتجات المحلية".

وأضاف مراسل الوكالة، أن المهرجان أقيم تحت إشراف مديرية السياحة والآثار في إدارة گرميان، وبمشاركة أكثر من ١٩٠ شركة محلية من عموم مدن إقليم كوردستان.

وسيستمر مهرجان التسوق، مدة ٥ أيام، ومن المتوقع زيارة أكثر من ٧٠ ألف متبضع، وجني قرابة مليار دينار من المهرجان، وفقا لمختصين.

related

بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 05:35:07
بسبب كورونا .. تعليق الدوام بدائرة حكومية في إقليم كوردستان

بحضور لافت.. افتتاح مركز البروفيسور الكوردي عز الدين مصطفى الثقافي

Date: 2021-10-03 18:11:13
بحضور لافت.. افتتاح مركز البروفيسور الكوردي عز الدين مصطفى الثقافي

اصابات في نزاع مسلح بمنطقة في اقليم كوردستان

Date: 2019-10-25 22:35:11
اصابات في نزاع مسلح بمنطقة في اقليم كوردستان

صور.. العثور على قطع أثرية أثناء صيانة أحد الشوارع في كلار

Date: 2021-10-25 13:50:37
صور.. العثور على قطع أثرية أثناء صيانة أحد الشوارع في كلار

معلمو كوردستان يؤيدون استئناف العملية الدراسية بشروط

Date: 2021-01-04 18:33:15
معلمو كوردستان يؤيدون استئناف العملية الدراسية بشروط

هزتان أرضيتان تضربان مدينة بإقليم كوردستان خلال ساعات

Date: 2020-08-23 17:20:24
هزتان أرضيتان تضربان مدينة بإقليم كوردستان خلال ساعات

بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

Date: 2020-08-27 18:43:02
بارازني: داعش بات خطراً جدياً.. وزيرة فرنسية: هذا ما نأمله بالقريب العاجل

خلال 4 أشهر.. هذا ما قدمه الصليب الأحمر الدولي للحد من كورونا في كوردستان

Date: 2021-05-17 13:01:28
خلال 4 أشهر.. هذا ما قدمه الصليب الأحمر الدولي للحد من كورونا في كوردستان