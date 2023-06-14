مهرجان كتاب الشارع ينطلق في السليمانية بـ1000 عنوان ولغات مختلفة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية، اليوم الاربعاء، فعاليات كتاب الشارع بمشاركة عدد من دور النشر المحلية بـ(1000) عنوان وبحضور محافظ السليمانية وعدد من المثقفين والأدباء.

وقال بختيار نامق المتحدث باسم مهرجان كتاب الشارع في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان الذي انطلق، عصر اليوم الأربعاء، سيستمر لمدة ستة ايام وسيكون المعرض مفتوحاً أمام القراء يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة مساءً.

واضاف نامق أن "المعرض هو الأول من نوعه في السليمانية ويهدف الى إعادة العلاقة بين القارئ والكتاب بمشاركة (17) دار طباعة ونشر في السليمانية وعدد من المكاتب المحليةعبر (1000) عنوان وبجميع اللغات".

وأشار إلى ان "المعرض يضم فعاليات أخرى كالأعمال اليدوية والرسم والموسيقى".