مهرجان فني يحتفي بالأطفال اللاجئين في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أقامت دائرة ثقافة الطفل التابعة للمديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، بالتعاون مع منظمة "انترسوس" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين احتفالاً فنياً احتضن الأطفال اللاجئين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن الاحتفال تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية الخاصة بالأطفال اللاجئين في المخيمات ضمن محافظة السليمانية.

وفي الحفل الذي أقيم في القاعة الثقافية، هنأ مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب، الأطفال بيوم الطفل العالمي وتحدث عن أهمية مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى إظهار المواهب والقدرات وإدخال السعادة على قلوب الأطفال بشكل عام والأطفال اللاجئين في المخيمات بشكل خاص والذين نزحوا بسبب الحرب والدمار، لذا يجب علينا أن نخدم الأطفال أكثر وأن نذكرهم دائماً ونمهد لهم الطريق لإظهار مواهبهم.

وبين مراسل الوكالة ان الاحتفال شهد افتتاح معرض رسوم الأطفال، وتم تقديم العديد من الأنشطة المسرحية والموسيقية بالمناسبة.

وتحتضن عدة دول في العالم من الأول وحتى السادس من حزيران، مهرجانات يوم الطفل العالمي، لحمايته والحفاظ على حقوقه، وإنهاء عمالة الأطفال، وضمان حصولهم على حق التعليم.