مهرجان شعبي ينعش ثاني أيام عيد الأضحى في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، اليوم الثاني من عيد الأضحى، إقامة مهرجان شعبي وتراثي وسط مشاركة واسعة من المواطنين والسياح القادمين من مختلف مدن العراق وخارجه، في أجواء احتفالية عكست تنوع الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تشهدها عاصمة إقليم كوردستان خلال أيام العيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان أُقيم في أحد المتنزهات العامة وسط أربيل، وتضمن فعاليات فنية وتراثية ومعارض للأعمال اليدوية والحرف التقليدية، إلى جانب أكشاك لعرض المنتجات المحلية والمأكولات الشعبية، فضلاً عن عروض موسيقية وفقرات ترفيهية جذبت العائلات والأطفال.

وأضاف أن المهرجان شهد حضوراً لافتاً للسياح الذين توافدوا إلى أربيل لقضاء عطلة العيد، حيث امتلأت أروقة المهرجان بالزوار الذين حرصوا على التقاط الصور وشراء المنتجات اليدوية التي عُرضت من قبل حرفيين وشباب مشاركين في الفعالية.

وقالت شيلان أحمد، وهي إحدى المشاركات في عرض الأعمال اليدوية، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يمثل فرصة مهمة لدعم أصحاب المواهب والمشاريع الصغيرة، مبينة أن مشاركتها تضمنت عرض أعمال يدوية وإكسسوارات مصنوعة محلياً".

وأضافت أن "الإقبال كان جيداً جداً منذ ساعات الصباح، وهناك اهتمام واضح من السياح والمواطنين بالأعمال التراثية والمنتجات المصنوعة يدوياً، وهذا يشجعنا على الاستمرار وتطوير مشاريعنا".

من جانبه، قال السائح محمد عبد الله القادم من بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء العيد في أربيل تختلف عن باقي المدن بسبب كثرة الفعاليات والمهرجانات التي تُقام خلال العطلة".

وأشار إلى أن "المهرجان كان منظماً بشكل جميل، وهناك تنوع في الفعاليات والأنشطة، إضافة إلى حسن الاستقبال والأجواء العائلية التي شجعت الكثير من الزوار على البقاء لساعات طويلة".

وتشهد مدينة أربيل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية حركة سياحية نشطة، مع تنظيم فعاليات فنية وثقافية تستقطب آلاف الزوار من داخل العراق.