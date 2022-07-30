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مهرجان زراعي في حلبجة لدعم المنتج المحلي (صور وفيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-30T13:10:27+0000
مهرجان زراعي في حلبجة لدعم المنتج المحلي (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أقيم في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، يوم السبت، مهرجان اسبوع المنتجات الزراعية لدعم المنتوج المحلي وإيجاد تسويق له.

وقالت مديرية زراعة حلبجة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان يأتي لدعم الفلاحين والمزارعين لتسويق منتجاتهم الزراعية، فيما سيكون متاحا أمام المزارعين والمواطنين يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

وأضافت أن المهرجان يأتي لإيجاد فرص لتسويق المنتج المحلي للمواطنين بأسعار اقل من الاسواق، من خلال فتح سوق زراعي أسبوعي للمزارعين في حلبجة، دون اصطحاب منتجاتهم الى علوة الخضار بل تصل الى المواطن مباشرة.

واشارت الى انه تم عرض منتجات المزارعين مثل الطماطم والباميا والباذنجان والفراولة والتوت والعديد من المحاصيل الأخرى، وسيفتتح السوق الأسبوعي يومين في الأسبوع.

وأوضحت مديرية الزراعة أن الهدف من المهرجان الأسبوعي هو تمكين المزارعين من توصيل منتجاتهم مباشرة إلى المشترين وحصولهم على المنتجات الطازجة من المزارعين.

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