مهرجان رأس السنة في أربيل.. فرصة لمشاريع الشباب (صور)

شفق نيوز/ مع انطلاق مهرجان رأس السنة في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، الذي يعد أكبر فعالية على مستوى المدينة، تبرز العديد من المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة التي وجدت لنفسها فسحة للعمل.

ويقول محمد (مشارك في المهرجان) لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك فرصة جيدة لنا لتنمية مهاراتنا ومشاريعنا الصغيرة في هذا المهرجان وذلك بسبب المسافة الواسعة للمكان وسهولة العمل فيه إضافة إلى أن العدد الكبير من الناس الذين يزورون المكان يجعل من فرص النجاح و كسب ثقة الزبائن سهلة نوعا ما وهذا الأمر يساعد على تشجيعنا".

من جانبها قالت إيمان (مشاركة في المهرجان) لوكالة شفق نيوز :"شاركت اليوم في هذا المهرجان عبر تقديم العديد من الاطعمة الكوردية والتقليدية مثل الدولمة البيضاء بورق العنب والكبة والبرياني وغيرها من الأطعمة التي تجذب الزبائن وهي فكرة مختلفة عن بقية المطاعم الاخرى المشاركة التي تقدم الوجبات الغربية السريعة".

وأضافت أن "المهرجان ساعد على التعرف أكثر على الزبائن وأذواقهم المتنوعة وما يجب أن نقدمه لهم اضافة الى ان صاحب المشروع يمكنه عمل دراسة عن الزبائن في هذا المكان لمعرفة الفئات المهتمة بالبضاعة التي يقدمها وكيف يمكن تطوير عمله لأن هناك الكثير من الزبائن يأتون الى المكان منذ أن تم إعلان انطلاق هذه الفعالية".

وبدوره؛ قال أحمد (زائر) لوكالة شفق نيوز ان "من الجميل جدا رؤية الشباب بكثرة يقومون بادارة هذه المطاعم التي هم بالواقع مشاريع صغيرة و نحن عند تجربة ما يتم بيعه هنا ، تمكنا من معرفة ان هناك العديد من المواهب الشابة الرائعة في مختلف المجالات ولاسيما في صنع الطعام حيث نرى مزيجا جميلا بين الأطباق الشعبية والشرقية عامة وبين نظيراتها الغربية ما يجعل هذا المهرجان اشبه بسوق كبيرة توازي الأسواق والشوارع الشعبية في البلدان الكبيرة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان هناك الكثير من المشاريع التي تتواجد في المهرجان اضافة الى اقامة سلسلة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية بمناسبة رأس السنة وهي مزدحمة في جميع الأوقات.

واضاف مراسلنا ان ما يساعد هذا زيارة أعداد كبيرة من الناس الى المكان هو قرار السلطات في محافظة اربيل منع تجول السيارات. وتُقام في مدينة اربيل العديد من الفعاليات الترفيهية والمهرجانات بمناسبة رأس السنة.