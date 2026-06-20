مهرجان دهوك السينمائي يفتح باب التقديم للمشاركة في دورته الـ13

شفق نيوز- دهوك

أعلنت إدارة مهرجان دهوك السينمائي الدولي، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للمهرجان، داعية المخرجين وصنّاع الأفلام من داخل العراق وخارجه إلى إرسال أعمالهم للمنافسة ضمن فعاليات المهرجان.

وقال المتحدث باسم المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المهرجان بدأت اعتباراً من اليوم 20 حزيران/يونيو 2026 باستقبال الأفلام الراغبة في المشاركة، على أن يبقى باب التقديم مفتوحاً حتى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل".

وأضاف أن "الفرصة متاحة أمام المخرجين والمنتجين لتقديم نتاجاتهم وفق الضوابط المعتمدة"، لافتاً إلى أن "الاستعدادات انطلقت مبكراً لتنظيم نسخة متميزة تسهم في دعم الحركة السينمائية وتوفر منصة لتبادل الخبرات، ولا سيما أن المهرجان يعد من أبرز الفعاليات الثقافية في إقليم كوردستان والعراق ويستقطب سنوياً مشاركات دولية واسعة".

وأكد عارف أن "إدارة المهرجان حددت موعد إقامة فعاليات الدورة الـ 13؛ حيث ستنطلق في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2026 وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، متضمنة عروضاً سينمائية وفعاليات فنية وثقافية متنوعة بمشاركة واسعة من الفنانين والضيوف من مختلف دول العالم".