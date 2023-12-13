مهرجان دهوك السينمائي يعرض أفلاماً لنزلاء السجون (صور)

شفق نيوز/ أعلنت ادارة مهرجان دهوك السينمائي الدولي العاشر، الذي أقيم مؤخراً تخصيص أيام خاصة لعرض أفلام النزلاء في سجن إصلاحية زركا في دهوك، وفيما بينت أن هذه الأفلام دخلت بمنافسة قوية للحصول على جوائز المهرجان، أكدت ان هذا الاجراء جاء في إطار الجهود الإصلاحية للتأثير إيجابا في النزلاء.

وقال مدير الإعلام في المهرجان حسن عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المبادرة تهدف إلى توجيه رسالة إنسانية وإصلاحية حيث تعتبر السينما وسيلة لنقل هذه الرسائل، وهو ما يتماشى مع جهود الإصلاحية في تأهيل السجناء اجتماعيا".

وأضاف عارف أن "إدارة المهرجان نظمت برنامجا خاصا لعرض الأفلام المشاركة في المهرجان، التي دخلت في منافسة قوية للحصول على جوائز المهرجان والتي تحمل رسائل إنسانية هادفة".

من جانبه، أوضح عرفان برواري المسؤول عن الإعلام في سجن إصلاحية زركا في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الاصلاحية قامت بالتعاون مع وزارة الثقافة بالاستفادة من فعاليات مهرجان دهوك، حيث تم عرض عدة أفلام متنوعة داخل السجن".

وأشار إلى أنه "تم عرض فيلم واحد في كل جلسة، وذلك في إطار جهود الإصلاحية لتوفير فرص الترفيه والثقافة للنزلاء، وتحقيق التأثير الإيجابي على حياتهم".