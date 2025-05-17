مهرجان الورد في أربيل.. تنوع نباتي ووعي بيئي متزايد بيومه الثالث (صور)

شفق نيوز/ تتواصل في مدينة أربيل، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الورد في يومه الثالث، وسط أجواء ربيعية مفعمة بالألوان والعطور، وبمشاركة واسعة من المتخصصين والمهتمين بمجال الزهور والنباتات، إلى جانب حضور جماهيري متزايد مقارنة بالسنوات الماضية.

ويضم المهرجان، الذي يقام في إحدى حدائق أربيل العامة، أجنحة متعددة لعرض أصناف متنوعة من الورود والنباتات الطبيعية، بالإضافة إلى مستلزمات الزراعة والتزيين المنزلي، حيث شارك عدد كبير من العارضين المحليين الذين قدموا نماذج متميزة من نتاجاتهم.

سندس، وهي إحدى المشاركات في المعرض، قالت في حديث لوكالة شفق نيوز: "مشاركتي هذا العام تشمل عرض أنواع مختلفة من نباتات الزينة المنزلية، وقد لاحظتُ زيادة ملحوظة في وعي الناس بأهمية الزراعة داخل البيوت"، مضيفة أن المهرجان "يمثل فرصة كبيرة لتشجيع المجتمع على الاهتمام بالنباتات".

من جانبها، أوضحت دارين، وهي صاحبة مشروع صغير لإنتاج الزهور الموسمية، لوكالة شفق نيوز، أن مشاركتها في المهرجان تهدف إلى "تعريف الزوار على أنواع الزهور التي نزرعها محليًا بأيدي نساء من أربيل"، مشيرة إلى أن الإقبال هذا العام "فاق التوقعات ويعكس اهتمامًا متناميًا بين الزوار".

أما عثمان، وهو متخصص في تنسيق الحدائق وتربية النباتات، فقد أشار في تصريحه لوكالة شفق نيوز إلى أن المهرجان "يوفر منصة حقيقية للتواصل مع المهتمين بالزراعة والبستنة"، مبينًا أن "الناس بدأوا يدركون أكثر فأكثر أهمية الورود والنباتات ليس فقط للزينة، بل أيضًا لتحسين الصحة النفسية وجودة الحياة".

وتقول اللجنة المنظمة إن المهرجان شهد في يومه الثالث زيادة واضحة في أعداد الزوار، مقارنة بالدورات السابقة، مما يدل على تنامي الوعي العام بأهمية البيئة والمساحات الخضراء، إلى جانب دعم المشاريع المحلية التي تنشط في هذا المجال.

ويهدف مهرجان الورد إلى تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع الزراعة المنزلية في المجتمع، وتحويل الحدائق إلى مساحات تفاعلية تجمع بين الجمال الطبيعي والتوعية المجتمعية.

وانطلق معرض الزهور والنباتات في مدينة أربيل، أول أمس الخميس، بمشاركة نحو 100 شركة ومشتل في إقليم كوردستان.

ويشرف على المعرض قسم الحدائق والمتنزهات في محافظة أربيل حيث تم عرض حوالي 5000 نوع من الأشجار والنباتات.

وقال وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن "تطوير البيئة والسياحة وتزيين الحدائق والمتنزهات هو الهدف الذي تم افتتاح المعرض من أجله".

وأضاف: "نريد أن يشارك كل من القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية في كوردستان، خاصة في مراكز المدن".