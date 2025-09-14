"مهرجان المنتجات المحلية" في أربيل يتحول إلى وجهة عائلية ليلية (صور)

شفق نيوز- أربيل

تحوّل المهرجان الصيفي الخاص بالمنتجات المحلية في أربيل إلى محطة أساسية للعائلات التي تقصد متنزه "سامي عبدالرحمن" مساءً، حيث يشهد المهرجان إقبالاً متزايداً مع تزايد عدد الزوار يوماً بعد آخر.

ويقام المهرجان، على مساحات واسعة من المتنزه، ويضم عشرات الأجنحة المخصصة لعرض المنتجات الزراعية والصناعية المحلية، بالإضافة إلى زوايا للمنتجات اليدوية والحرف التقليدية التي تعكس جانباً من التراث الكوردستاني.

كما خُصصت أماكن للأطعمة الشعبية والمشروبات الباردة التي تضفي على الأمسيات طابعاً احتفالياً يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويشكل المهرجان فرصة مزدوجة، فهو من جهة يوفر متنفساً صيفياً للعائلات بعيداً عن الأجواء الروتينية، ومن جهة أخرى يعد منصة مهمة لدعم المنتج المحلي وتعريف المستهلك بجودته وتنوعه.

ووفقاً للقائمين على الفعالية، فإن المهرجان يهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة الاعتماد على الإنتاج الوطني وتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة على توسيع نشاطهم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن هناك حضوراً كثيفاً للعائلات في المهرجان، ولا سيما في ساعات الليل، حيث تجذب الأجواء والأنشطة الترفيهية الأطفال والشباب على حد سواء.

بينما أكد العديد من الزوار، أن "المهرجان أصبح بمثابة وجهة يومية لهم، خصوصاً مع تنوع الفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية".

وقالت سوزان أحمد، إحدى الزائرات، لوكالة شفق نيوز، إنها تأتي مع العائلة كل ليلة تقريباً، الأطفال يستمتعون بالألعاب والأنشطة الفنية، وهم يشترون منتجات محلية طازجة ذات جودة جيدة، حيث أن الأجواء هنا آمنة وممتعة.

من جانبه، أشار آراس حسن، صاحب جناح للمنتجات الزراعية، إلى أن "المهرجان فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات المحلية التي غالباً ما تُنافس المستورد بجودتها"، مبيناً أن "مثل هذه الفعاليات تدعم المزارعين وتفتح أمامهم أسواقاً جديدة".

فيما أوضح هيوا رسول، أحد منظمي الفعاليات، أن "المهرجان صُمم ليكون فعالية اقتصادية وثقافية وترفيهية في آن واحد، والجميع يعمل على جعله تقليداً سنوياً يجذب الزوار من داخل كوردستان وخارجها، وسط جهود لزيادة المشاركة في الدورات المقبلة".

إلى ذلك، يقول دلزار محمد، وهو شاب من مدينة أربيل، أن "أجمل ما يميز المهرجان هو الطابع العائلي، إذ يجمع بين الترفيه والتسوق في مكان واحد، وهذا ما نفتقده في الكثير من الفعاليات الأخرى".

وبحسب المنظمين، فإن فعاليات المهرجان ستستمر لعدة أيام، مع خطط لإضافة وبرامج للأطفال في الأمسيات المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الحدث كوجهة رئيسة لزوار المدينة خلال فصل الصيف.